Pünktlich zum 18. Geburtstag : Borussias Neuzugang Scally fliegt aus den USA ein

Mönchengladbach In wenigen Tagen feiert Joe Scally seinen 18. Geburtstag. Damit beginnt für den Abwehrspieler das Abenteuer bei seinem neuen Klub Borussia Mönchengladbach. Scally ist bei den Profis eingeplant, wird aber wohl erst mal in der U23 spielen.

Als Gladbach den Deal mit Joe Scally und dem MLS-Klub New York City FC im November 2019 verkündete, konnte noch keine der Parteien ahnen, unter welchen Umständen der Wechsel rund ein Jahr später stattfinden würde. Der organisatorische Aufwand von Scallys Reise an den Niederrhein ist in Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie wesentlich höher als sonst.

Scally wird sich in den nächsten Tagen mit dem Flieger von New York aus auf den Weg nach Mönchengladbach machen. Nach seiner Ankunft wird er umgehend auf das Corona-Virus getestet, um zeitnah mit seinen neuen Mannschaftskameraden trainieren zu können.

Am 31. Dezember feiert er seinen 18. Geburtstag. Dadurch tritt der Vertrag, den Borussia mit ihm geschlossen hat, automatisch in Kraft. Scally ist damit Borussias einziger Winter-Zugang, weitere Transfers hatten Manager Max Eberl und Trainer Marco Rose . Dass er den Gladbachern auf Anhieb im Profi-Team helfen kann, darauf dürften die Chancen relativ gering stehen. Bei der Verpflichtung des US-Talents handelt es sich um einen Transfer mit Perspektive.

Mit Stefan Lainer, Tony Jantschke, Jordan Beyer und Michael Lang hat Borussia aktuell auf dieser Position allerdings genügend Möglichkeiten. Doch Scally soll langsam an die Profis herangeführt werden. Spielpraxis wird er dann in Borussias U23 bekommen. Bislang kam Scally viermal in der MLS, der höchsten amerikanischen Profi-Liga, zum Einsatz. Im September ging er als jüngster Spieler, der jemals für New York in der Startelf gestanden hatte, in die Klub-Historie ein.