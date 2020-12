Breitensport in Mönchengladbach und der Region : Anmeldungen für Sportangebote 2021 sind bereits möglich

Breitensport Das Sportbildungswerk Mönchengladbach hat neue Sport- und Gesundheitskurse für das kommende Jahr vorgestellt. Auch Vereine organisieren in Corona-Zeiten neue Angebote.

Freiluftliebhaber interessieren sich vielleicht für das Fitness Boot Camp, ein intensives, nach neuesten trainingswissenschaftlichen Methoden gestaltetes, funktionelles Outdoor-Intervall-Zirkeltraining in Gruppen, in dessen Fokus Teamarbeit und Spaß stehen. Deutlich ruhiger geht es beim Faszien-Yoga zu, denn dieses Training für Anfänger kann Beschwerden im Rücken entgegenwirken und ist sehr effizient für das Bindegewebe. Neu sind Präoperative Kurse, in denen man sich fit für die OP machen kann. Speziell vor Hüft-, Knie-, Schulter- und Rücken-OPs helfen spezielle Trainingsprogramme für Muskulatur und Kreislauf, gestärkt in eine Operation hineinzugehen und sich hinterher schneller wieder zu erholen.