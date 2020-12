Trabrennen Mönchengladbach : Der Große Preis geht an „General Lee“

Trabrennen Im Finale der wichtigsten Veranstaltung für den Trabrennverein Mönchengladbach ist das Pferd von Rob de Vlieger nicht zu schlagen. Lokalmatador Michael Nimczyk fehlt im Finale.

Ohne Zuschauer, dafür aber mit hochkarätiger Besetzung fand am Sonntag der Große Preis der Stadt Mönchengladbach auf der Trabrennbahn an der Niersbrücke statt. Für den Trabrennverein Mönchengladbach der wichtigste Renntag des Jahres. Insgesamt elf Rennen standen auf dem Programm, der Höhepunkt war der mit 10.000 Euro dotierte Große Preis. Der gesamte Renntag wurde für Sportwetter, teilweise sogar in den USA und in Kanada, im Internet übertragen und kommentiert.