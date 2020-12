Handball in Korschenbroich : Wistuba ist zugleich Spieler und Athletiktrainer

Handball Sascha Wistuba spielt als Rechtsaußen beim TV Korschenbroich – und ist neuerdings auch für die Fitness des Teams zuständig. Konflikte entstehen dadurch aber nicht.

Es gibt wohl kaum einen Verein, in dem sich die Spieler nicht fit halten, um bei einem eventuellen Restart der Saison nicht bei null anfangen zu müssen. So natürlich auch der Regionalligist TV Korschenbroich. Dabei wird nicht nur auf die generelle Fitness Wert gelegt wird, sondern auch darauf geachtet, die jeweiligen Schwächen auszumerzen. Neben Trainer Dirk Wolf gibt neuerdings Rechtsaußen Sascha Wistuba den Weg vor, da er von den Korschenbroichern als Athletiktrainer verpflichtet wurde.

„Nach vorausgegangenen Tests, die dann ausgewertet wurden, haben wir zu Beginn des Lockdowns Trainingsprogramme auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Spielers zugeschnitten“, betont Wistuba. „Mittlerweile sind wir zu einer eher offenen Phase übergegangen, in der viele Dinge in Eigenverantwortung übernommen werden. Dennoch habe ich regen Kontakt zu meinen Mitspielern und stehe ihnen telefonisch oder schriftlich mit Ratschlägen zur Verfügung, wenn Fragen aufkommen, was im Idealfall gemacht werden könnte. Dabei geht es um Gewichtsreduktion, Muskelaufbau oder auch darum, wie man sich nach Verletzungen am besten wieder vorbereitet.“