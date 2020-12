Aus den Vereinen : Handball-Challenge bringt Stups-Spende

Ein Wettbewerb beim Handball-Training hatte einen positiven Nebeneffekt: Die Sportler haben Geld für das stups-Kinderzentrum gesammelt.

Hintergrund: Andrae hatte sich einen Trainings-Wettbewerb ausgedacht, um die Spieler während der andauernden Trainings-Unterbrechung durch die Corona-Beschränkungen zu motivieren, das Training auch mit dem gebotenen Abstand und nicht in der Halle durchzuführen. Denn das Ziel der Saison sei der Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga, so der Trainer. Die Übung bestand aus Lauftraining (7 bis 8 Kilometer) und handballspezifischen Kraftübungen. Die Mannschaft wurde in Kleingruppen à sechs Spieler unterteilt – die Mitglieder des Verlierer-Teams sollten je 10 Euro als Spende zahlen.