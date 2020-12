Handball, Frauen-Bundesliga : Renate Wolf kontert Henk Groeners Kritik

Leverkusen Bundestrainer Henk Groener gibt den Handball-Vereinen eine Mitschuld an der schwachen EM der Frauen-DHB-Auswahl. Elfen-Managerin Renate Wolf widerspricht ihm deutlich.

Elfen bei der EM Mia Zschocke, Mareike Thomaier (beide verletzt) und Jennifer Souza nahm Groener nicht mit zur EM. Die Niederländerin Zoë Sprengers wurde nicht nachnominiert. Gerne verzichtet hätte wohl Serbiens Keeperin Kristina Graovac, verbrachte sie die gesamte Zeit doch in Quarantäne – erst vorsorglich, dann nach Corona-Infektion mit leichten Symptomen. Im Einsatz war so nur Teammanagerin Jutta Ehrmann-Wolf als EHF-Schiedsrichter-Delegierte.

„Trainer müssen sich auch an Ergebnissen messen lassen. Etwas Selbstkritik wäre sicherlich angebracht“, gibt Wolf zu bedenken. Zumal die Groener-Sieben gegen den späteren Europameister Norwegen eine überdeutliche 23:42-Niederlage kassiert hat, die mit den Ansprüchen, eine Medaille zu gewinnen, ebenso wenig in Einklang stand, wie die entscheidende Pleite gegen Kroatien, das Corona-bedingt nur mit einem B-Team angereist war.

Hinter den Aussagen des Bundestrainers sieht Wolf auch abseits aktueller Resultate eine Grundhaltung, der es am nötigen Respekt gegenüber Vereinen mit kleinerem Etat fehlt. Zu denen zählt auch der TSV Bayer, wo nur wenige Voll-Profis unter Vertrag und Europapokal-Teilnahmen inzwischen eher die Ausnahme sind. „Obwohl die meisten Spielerinnen bei uns zusätzlich arbeiten oder studieren, trainieren wir bis zu neun mal die Woche“, betont sie. An der Qualität der Ausbildung in Leverkusen kann angesichts der Tatsache, dass kein Verein mehr Nationalspielerin geformt hat, kein Zweifel bestehen.

Aber Beispiele für diese Beobachtung drängen sich durchaus einige auf. So erhält beispielsweise etwa ganz aktuell Ex-Elfe Jennifer Rode in Dortmund kaum noch Einsatzzeiten. In Leverkusen stand sie als Leistungsträgern in den letzten Jahren deutlich häufiger auf dem Feld.