Frauenhandball : Lobberichs Frauen sind nach Sieg wieder in der Spur

Handball Die Frauen-Oberligisten TV Lobberich und Rheydter TV gewann ihr letztes Spiel vor der Weihnachtspause. Vor allem die Partie des RTV war sehr umkämpft.

In einer umkämpften und hart geführten Partie hat sich der Rheydter beim TV Beyeröhde II am Ende mit 24:22 (15:11) durchgesetzt. Dabei schenkten sich beide Mannschaften nichts, was auch insgesamt elf Zeitstrafen belegen. Über weite Strecken war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, ausgenommen die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit, in denen die Gäste mächtig aufdrehten und sich einen verdienten Vorsprung erspielten. Im zweiten Durchgang wurde es zwar noch einmal enger, doch letztlich war es Torhüterin Leonie Krampe, die mit ihren Paraden den Sieg festhielt. „Das war heute nicht einfach, aber letztlich verdient“, sagte Trainer Manfred Wählen. RTV-Torschützinnen: Laura Stemmer (8/3), Nicole Andes (5), Ricarda Linevondenberg (4), Sonja Monjean, Suzana ramy (je 2), Lara Alt, Tabea Schmidt und Hannah Schaaf.