Hockey : GHTC ist nach vier Spielen noch ohne Punkt

Im Vorwärtsgang: Gladbachs Paul Tenckhoff entwischt seinem Kölner Gegenspieler. Am Ende verliert der GHTC jedoch gegen Blau-Weiß Köln 4:6. Foto: Dieter Wiechmann

Hockey Der Bundesliga-Aufsteiger kassierte gegen Köln und Krefeld zwei weitere Niederlagen. Im Angriff fehlte Gladbach die Durchschlagskraft.

Von Tobias Knüfermann

Nach dem Lehrgeld kommt die erste Enttäuschung. Der Gladbacher HTC ist bei seiner Rückkehr in die Erste Hockey-Bundesliga ziemlich schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Auch am zweiten Doppelwochenende gab es für den Aufsteiger keine Punkte. Am Samstag unterlag der GHTC Blau-Weiß Köln mit 4:6 (3:3) und ließ am Tag darauf beim 3:6 (0:4) beim Crefelder HTC die vierte Saisonniederlage folgen.

In beiden Partien kassierte Gladbach nur sechs Gegentore, was für Hallenhockey-Verhältnisse relativ im Rahmen liegt. Doch auf der anderen Seite fehlte vorne, wie schon in der Vorwoche, zu großen Teilen die Durchschlagskraft. Das monierte auch Trainer Marcus Küppers: „Was wir bisher gezeigt haben, ist einfach zu wenig. Wir müssen noch einiges lernen. Das Problem ist, dass wir dafür eigentlich keine Zeit haben, weil die Saison so eng und straff durchgeplant ist. Es ist ja nicht so, dass die Spielverläufe überraschend oder außergewöhnlich sind. Es geht darum, dass wir aus den Fehlern lernen und sie nicht nochmal machen.“

Info Meisterkandidat kommt am Samstag zum GHTC Spielplan Zum Jahresabschluss steht kommenden Samstag noch ein Heimspiel gegen Uhlenhorst Mülheim auf dem Programm. Die aktuelle sportliche Verfassung des Rekordmeisters deutet darauf hin, dass ein ernster Kandidat auf den Deutschen Meistertitel zum GHTC kommt. Programm Danach begeht Gladbach eine kurze Weihnachtspause, ehe es am 5. Januar in Düsseldorf weitergeht.

Am Samstag sahen die Zuschauer gegen Köln zunächst eine ausgeglichene Partie. Nach frühem Rückstand sorgten Spielführer Niklas Braun und Paul Tenckhoff (beide 14. Minute) innerhalb von 40 Sekunden für eine 2:1-Führung, die Kölns Spielertrainer und Olympiasieger Jan-Marco Montag mit dem prompten Ausgleich konterte. Auch auf das dritte Gladbacher Tor durch David Franco Ascenso (19.) hatte Montag eine Antwort parat. So ging es mit einem 3:3 in die Pause, in der sich der GHTC einiges vornahm, wie Küppers verriet: „Wir haben viele Sachen angesprochen, die wir besser machen wollten. Leider haben die Jungs das nicht umgesetzt.“

So erwischten die Gäste nicht nur den besseren Start in den zweiten Abschnitt, sondern bauten ihre Führung Stück für Stück und komfortabel aus. Dass Tenckhoff am Ende noch das Endergebnis (51.) herstellte, war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Küppers war bedient: „Das war unsere schlechteste Performance bisher. Wir haben weder offensiv noch defensiv das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Dennoch hatte ich lange das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen könnten. Aber Blau-Weiß war deutlich effizienter.“

In Krefeld war einiges anders. Beim langjährigen Bundesligisten hatte der GHTC im ersten Abschnitt keine Chance und ließ sich zur Pause ein 0:4 einschenken. Damit war Küppers überhaupt nicht zufrieden: „Natürlich macht Krefeld das gegen uns ziemlich gut, aber dennoch waren wir viel zu harmlos.“ Anders als in den ersten drei Spielen, als aus Führungen Niederlagen resultierten, konnten die Gladbacher im zweiten Abschnitt immerhin zulegen und schnupperten zwischenzeitlich beim Stand von 3:5 an einem Comeback. Doch die Aufholjagd durch drei Treffer von David Franco Ascenso (33./47.) und Paul Tenckhoff (57.) und der zwischenzeitlichen Herausnahme des Torhüters zugunsten eines sechsten Feldspielers reichten nicht aus.