Frauen-Handball : Rheydt gewinnt torreiches Derby in Lobberich

Frauen-Handball In einem packenden Oberliga-Derby mit enorm hohem Tempo und vielen sehenswerten Aktionen gewann der Rheydter TV letztlich knapp mit 36:34 (18:18) beim TV Lobberich.

„Wir haben uns diese Niederlage selber zuzuschreiben“, ärgerte sich der Lobbericher Trainer Marcel Schatten. „Wir haben in der Abwehr wirklich vieles probiert, sind jedoch nicht zum Erfolg gekommen, 36 Gegentore sind einfach zu viel.“ Aber trotz der 34 geworfenen Treffer ließen die Gastgeberinnen einige sehr gute Chancen aus, was nicht zuletzt auch an der starken Rheydter Torhüterin Leonie Krampe lag. Überhaupt leistete sich der Lobberich im Angriff eine Vielzahl von Missgeschicken. In der zweiten Halbzeit waren Pass- und Fangfehler schon fast an der Tagesordnung, die die Gäste stets durch erfolgreich vorgetragene Tempogegenstöße zu nutzen wussten.