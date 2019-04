Frauenhandball : RTV sichert die Liga und verliert das Pokalfinale

Mönchengladbach Das Doppel-Spielwochenende aus Liga und Pokal war für die Frauen des Rheydter TV abwechslungsreich: Mit einem 26:21-Erfolg gegen das Schlusslicht Rheinhausen sichern sie den Klassenerhalt, im Pokalfinale sind sie gegen den Regionalligisten Wülfrath aber chancenlos.

(alpa) Gleich zwei Spiele hatte der Oberligist Rheydter TV an diesem Wochenende zu bestreiten. In der Liga gewannen die Schützlinge von Trainer Manfred Wählen gegen das Schlusslicht VfL Rheinhausen letztlich souverän mit 26:21 (14:12) und sicherten sich damit endgültig den Klassenerhalt. Allerdings war die Partie lange Zeit ausgeglichen, die Gastgeberinnen setzten sich sich erst in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit etwas ab. Nach dem Seitenwechsel spielte der RTV dann souveräner auf, obwohl er eine Vielzahl der sich bietenden Chancen nicht nutzte – unter anderem vergab er fünf Siebenmeter.

Tags darauf empfingen die Rheydterinnen im Finale des Pokalwettbewerbes des Handballverbandes Niederrhein den Regionalligisten Turnerbund Wülfrath und verloren am Ende deutlich mit 18:33 (10:16). Dabei boten die Rheydterinnen in den ersten 20 Minuten eine tolle Vorstellung und waren ein gleichwertiger Gegner, obwohl sie in der Anfangsphase bereits mit 1:4 ins Hintertreffen gerieten. Doch dann bauten die Gäste, die sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Dritte Liga machen können, ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Der RTV bewies jedoch Moral, kämpfte um jeden Ball und gab sich zu keinem Zeitpunkt auf, ohne den Rückstand jedoch verkürzen zu können.