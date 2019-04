Handball-Oberliga : Ex-Spieler Mertens tut Borussia weh

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach verlor trotz einer bravourösen kämpferischen Leistung beim TV Angermund denkbar knapp mit 24:25. Allerdings kann Trainer Tobias Elis trotz der Niederlage einen deutlichen Aufwärtstrend erkennen.

Es war ein Spiel auf Augenhöhe, wobei anfangs beide Abwehrreihen und auch die Torhüter das Geschehen dominierten, so dass hüben wie drüben nur selten ein Torerfolg bejubelt werden konnte. Es gelang keinem der beiden Kontrahenten sich abzusetzen, im Gegenteil, die Führungen wechselten stetig. Während zuletzt die Abwehr, eigentlich das Paradestück der Borussen, immer mal wieder ungewohnte Patzer einbaute, war sie in dieser Partie wieder voll auf der Höhe. Zu verdanken war das auch dem genesen Abwehrchef Thomas Prinz, der der Defensive wieder die nötige Stabilität verlieh. Das war auch sehr wichtig, denn der stark agierende Rückraum de Angermunder verlangte den Gästen wirklich alles ab.

Aber auch im Angriff wussten die Schützlinge von Trainer Tobias Elis durchaus zu überzeugen. Sie agierten äußerst diszipliniert, erspielten sich gute Chancen, schlossen nur selten überhastet ab und gingen auch dahin, wo es einmal schmerzen kann. So stand das Spiel bis in die letzten Sekunden auf des Messers Schneide. Für die Entscheidung sorgte in Nico Mertens dann ein Ex-Borusse. Der bärenstarke Kreisläufer war kaum zu bremsen und erzielte dann auch die letzten beiden Tore für sein Team.

„Wir wussten, dass wir auf einen wirklich starken Gegner treffen, und darauf haben wir uns sehr gut eingestellt“, sagte Elis. „Es ist wirklich sehr schade, dass sich die Mannschaft für diese Performance am Ende nicht belohnen konnte.“ Es war aber auch noch ein wenig Pech dabei, denn gleich dreimal trafen die Gäste den Pfosten, und obwohl sie hingebungsvoll kämpften, schnappte sich Angermund den Abpraller und war per Tempogegenstoß erfolgreich. Außerdem fielen Lukas Feld und Niklas Berner in der Schlussphase noch mit leichten Verletzungen aus. „Wir haben versucht, die Ausfälle so gut wie möglich zu kompensieren, und das ist auch ganz gut gelungen. Aber wie gesagt, es ist schade, dass die Mannschaft für diesen tollen Einsatz und Kampf nicht belohnt wurde. Dennoch war es auch sehr wichtig, dass wir wieder zurück in die Spur finden, und das ist uns heute gut gelungen“, sagte Elis.