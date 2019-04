Handball-Verbandsliga : TVK II kann sein Vorhaben nicht in die Tat umsetzen

Mönchengladbach Der TV Geistenbeck besiegt den TSV Kaldenkirchen deutlich und gewinnt damit auch den direkten Vergleich. Der TV Korschenbroich II hielt bei der HSG Wesel 20 Minuten mit und brach dann komplett ein.

Dank eines 34:26 (17:11)-Erfolges gegen den TSV Kaldenkirchen behauptete der TV Geistenbeck seinen dritten Tabellenplatz. „Das war wieder eine deutlich bessere Leistung, und ich habe mich gefragt, warum wir so nicht in Vennikel gespielt haben“, sagte Trainer Thomas Laßeur. Die Hausherren waren von Beginn an das bestimmende Team, auch wenn die Gäste bis zum Zwischenstand von 9:9 ein mehr als hartnäckiger Gegner waren. Doch dann setzte sich Geistenbeck ab und erspielte sich bis zum Pausenpfiff einen beruhigenden 17:11-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV zwar nicht näher, doch Laßeur wollte unbedingt mit mindestens sechs Toren gewinnen. „Uns war es zumindest wichtig, dass wir auch im direkten Vergleich besser sind. Es war nicht einfach, denn Kaldenkirchen hat sehr viel Potenzial und ich verstehe nicht, warum sie so weit hinter uns stehen“, betonte Laßeur. TVG-Tore: Hermanns (8/6), Bautz, Schütte (je 6), Bremges (5), A. Meissner (3), D. Meissner, Crews (je 2), de la Vega und Reinartz.