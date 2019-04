Frauenfußball : Dank Brietzke bleiben die FC-Frauen vorn

Mönchengladbach Die Westenderinnen bleiben aufgrund des besseren Torverhältnisses nach dem späten 1:0-Sieg über den SV Walbeck Spitzenreiter der Niederrheinliga. Für Borussias Frauen-Teams gibt es nichts zu gewinnen, für den FSC Mönchengladbach einen Rückschlag im Abstiegskampf.

In der Schlussphase der Saison hatten Borussias Frauen vielleicht noch einmal die Hoffnung, ihrem erst einen Zähler in der Bundesliga vielleicht noch Zählbares hinzuzufügen. Doch davon war die Mannschaft im Heimspiel gegen den 1. FFC Frankfurt am Sonntagmorgen aber so weit entfernt wie selten in dieser Spielzeit. Am Ende des drittletzten Spiels vor dem Neustart in der Zweiten Liga hieß es am Ende 0:9. „Wir hatten dem Frankfurter Angriffswirbel nichts entgegenzusetzen“, erklärte Borussias Trainer René Krienen bei borussia.de. „Es war heute in allen Bereichen sehr trostlos, und deswegen haben wir auch in dieser Höhe verdient verloren.“ Schon nach 18 Minuten war die Partie beim Stand von 0:4 entschieden, die beste Chance hatte Valentina Oppedisano kurz nach der Pause, als sie mit einem Kopfball nur den Querbalken traf.