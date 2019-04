Fußball-Landesliga : Cronenberg beendet Titelträume des 1. FC

Aus und vorbei: Die 0:3-Niederlage gegen den Cronenberger SC schmerzte die FC-Spieler in den blauen Trikots sichtlich. Foto: ja/Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Im Landesliga-Spitzenspiel siegen die Gäste deutlich 3:0 und ziehen an den Westendern vorbei. Einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf holt die SpVg. Odenkirchen in Kapellen, der VfL Jüchen verliert gegen verstärkte Meerbuscher und kann so schon für die Bezirksliga planen.

Von André Piel

Der 1. FC Mönchengladbach hat im Spitzenspiel gegen den Cronenberger SC eine 0:3-Niederlage kassiert. „Das war eigentlich ein typischen 0:0-Spiel“, sagte Leonard Lekaj. „Cronenberg hatte in der zweiten Halbzeit das Glück, in Führung zu gehen.“ In einer intensiven Partie spielten beide Teams auf Sieg. Schon in der ersten Halbzeit gab es hüben wie drüben zahlreiche Torchancen. Oguz Ayan verfehlte zweimal das Gäste-Tor nur knapp. Marcel Lüft scheiterte mit einem fulminanten Fernschuss.

Nach dem Seitenwechsel brachte David Schättler die Wuppertaler mit 1:0 in Führung. Nach einer Ecke bekamen die Westender den Ball nicht aus dem Strafraum, Schättler traf dann aus dem Gewühl ins Tor (58.). Nach dem Rückstand mussten die Gladbacher aufmachen und kassierten dann zwei weitere Tore. Beim Spielstand von 0:2 vergab Durukan Celik die Chance auf den Anschlusstreffer. Er lief alleine auf das Tor zu, scheiterte aber an Keeper Damir Ivosevic.

Statistik Landesliga 1. FC – Cronenberg⇥0:3 FC: Lazik – Lüft, Zeriner, Schulz, Boldt (76. Celik), Venhaus (69. Wolf), Stiels, Schellhammer, Cakir, Forestal (57. Godlevski), Ayan. Tore: : 0:1 (58.) Schättler, 0:2 (67.) Mohammed , 0:3 (87.) Türkmen. Zuschauer: 150. Kapellen – SpVg. Odenkirchen⇥1:1 Odenkirchen: Afari – Zimmermann, S. Moseler, Schröter, Miodek – Kalkan, Bance (24. Tam), P. Moseler, Rakow – Schriefers (90. Schumann), Tam. Tore: 0:1 (11.) S. Moseler, 1:1 (35.) Hauptmann. Zuschauer: 142. VfL Jüchen – Meerbusch II⇥1:2 Jüchen: Dreßen – Schumacher, Kell, Köller, Sommer, Peltzer – Eßer (54. Sousa), Türkay (81. Esser), Kersten – Hepner (74. Spinrath), Raddatz. Tore: 0:1 (26.) Sadlowski, 1:1 (72.) Türkay, 1:2 (76.) Roeber. Zuschauer: 150

Nach drei Niederlagen in Folge hat die SpVg. Odenkirchen mal wieder ein Erfolgserlebnis gehabt. Mit einem 1:1 beim Tabellenvierten, dem SC Kapellen-Erft, hat Odenkirchen einen wichtigen und unerwarteten Punkt im Kampf um den Klassenverbleib geholt. „Klar, von der Tabellensituation her ist der Punktgewinn unerwartet“, sagte Trainer Jörg Pufahl. „Aber am Ende hätten es sogar drei sein können.“ In der letzten Spielminute lief Jan Rakow nach einem Konter alleine auf SC-Schlussmann Felix Burdzik zu. Aber wie schon in der ersten Halbzeit schaffte er es nicht, das Leder am Keeper vorbeizubringen.

Die Gäste agierten aus einer kompakten Abwehr heraus und setzten auf Konter. Gleich mehrmals kam Odenkirchen vor das Kapellener Tor. Sven Moseler schloss einen Konter in der elften Minute zur 1:0-Führung erfolgreich ab. Kapellen blieb am Drücker und kam durch Alexander Hauptmann zum Ausgleich (35.). Bei einem Freistoß vom Strafraumeck aus war die Defensive nicht aufmerksam genug. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber auf den Führungstreffer. Aber Kevin Afari, zuverlässiger Keeper im Odenkirchener Tor, hielt seinen Kasten durch starke Paraden sauber. Weil auf der Bank nur zwei A-Junioren Platz genommen hatten, ließ Pufahl die Startelf 90 Minuten durchspielen. „Dank einer kämpferisch starken Leistung der gesamten Mannschaft ist der Punkt allemal verdient“, sagte Pufahl. „Der Punkt ist gut für die Moral.“

Das so wichtige Spiel gegen die Oberliga-Reserve des TSV Meerbusch hat der VfL Jüchen mit 1:2 verloren. Trotz einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit stehen die Jüchener mit leeren Händen da und müssen für die kommende Saison in der Bezirksliga einen Neuanfang starten. „Wir haben in der zweiten Spielhälfte eine sehr gute Leistung gezeigt und haben Meerbusch den Schneid abgekauft“, sagte VfL-Vorsitzender Christoph Sommer. „Durch einen zweifelhaften Elfmeterpfiff sind die Meerbuscher erneut in Führung gegangen. Darauf haben wir nicht mehr antworten können.“ Trainer Georg Krahwinkel setzte den zuletzt verunsichert wirkenden Stamm-Keeper Dominik Lingweiler auf die Bank. Für ihn stand Peter Dreßen im Kasten.