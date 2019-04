Handball-Landesliga : Beckrath beweist Moral und fährt den dritten Sieg ein

Mönchengladbach Der TV Beckrath schlägt überraschend die Reserve des TV Geistenbeck. Der ATV Biesel hat seine Souveränität verloren und muss sich mit einem Remis gegen Schwafheim begnügen. Nur die TS Lürrip zieht weiter einsam ihre Kreise und ist auf dem Weg zur perfekten Saison.

Der ATV Biesel findet in der Rückrunde seine Souveränität nicht und trennte sich vom TV Schwafheim überraschend mit 24:24 (13:10). Dabei fanden die Gastgeber anfangs noch gut in die Partie, doch die Schwafheimer, die jeden Punkt noch dringend benötigen, um einer eventuellen Relegation für den Klassenerhalt aus dem Wege zu gehen, kämpften sich schnell wieder heran. Zum Ende der ersten Halbzeit erspielte sich der ATV dann zwar nochmals einen kleinen Vorsprung, der allerdings auch nicht lange Bestand hatte. Im Gegenteil, denn die Gäste übernahmen nach dem Seitenwechsel das Kommando und lagen lange in Front, ehe den Schützlingen von Trainer Felix Linden in ihrem letzten Heimspiel dieser Saison in der Schlussphase dann doch noch der Ausgleich gelang. ATV-Tore: Küllertz (6/3), Kox (5), Genenger (3), Krichel (3/1), Dauben, Küsters, Burkhardt (je 2) und Saxenhausen.