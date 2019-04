2. Bundesliga : Dieses 6:6 ist für den GHTC eine gefühlte Niederlage

Hockey Zwölf Tore und kein Sieger: Das Zweitliga-Derby zwischen Schwarz-Weiss Neuss und dem Gladbacher HTC war für Gladbachs Trainer Marcus Küppers eine Enttäuschung.

In der Zweiten Bundesliga haben Schwarz-Weiss Neuss und der Gladbacher HTC ein echtes Spektakel hingelegt. Am spielfreien Tag der Pro League im Gladbacher Hockeypark fanden sich in Neuss 500 Zuschauer ein und wurden beim 6:6 (4:3) von einem Offensivfeuerwerk beider Seiten verwöhnt.