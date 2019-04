Fußball-Bezirksliga : Nur Siege für Gladbacher Teams

Zwischen dem SV Lürrip in den schwarzen Trikots und TuRa Brüggen war es ein enges Spiel. Foto: ja/Dieter Wiechmann

Mönchengladbach In der Bezirksliga kommt Mennrath gegen den 1. FC Viersen kampflos zu drei Zählern. Alle anderen Gladbacher Mannschaften schaffen diese Ausbeute derweil sportlich.

Victoria Mennrath – 1. FC Viersen 2:0 W . Der 1. FC Viersen hatte aus Mangel an Spielern die Partie vorzeitig abgesagt.

TDFV Viersen – Rheydter SV 0:7 (0:1). Bis zum Pausenpfiff führte der Rheydter SV nur knapp durch den Treffer von Lamin Fuchs (22.). Die Gelb-Rote Karte gegen Viersens Kapitän Bilal Lekesiz Sekunden vor der Pause sollte sich hinterher als spielentscheidend herausstellen. Ferdi Berberoglu (50.) und Nikola Kalchev (51.) stellten dann per Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Michael Bohnen mit einem Hattrick (75./82./87.) und erneut Fuchs (88.) bauten das Ergebnis dann noch weiter aus. „Bei so einem Ergebnis heißt es meistens, der Sieg wäre zu hoch ausgefallen Doch hier war er in der Höhe auch verdient. Viersen hat keinen einzigen Torschuss zu verbuchen gehabt“, meinte Rene Schnitzler.