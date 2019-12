Fußball-Bezirksliga : Torlose Remis für Viersen und Jüchen

Jüchens Baran Bal führt den Ball am Fuß, die Odenkirchener Fabian Schlösser (l.) und Tobias Kamper können nur hinterherschauen. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Bezirksliga Aus der Spitzengruppe der Bezirksliga siegte einzig Kleinenbroich. Lürrip schlug Mennrath nach einem 0:2-Rückstand.

Von Horst Höckendorf und Steven Salentin

Kleinenbroich ist der Gewinner des letzten Spieltages vor der Winterpause, da aus der Spitzengruppe der Tabellenführer 1. FC Viersen und auch Jüchen jeweils über ein torloses Unentschieden nicht hinauskamen. Mennrath verlor überraschend in Lürrip. Der SVL beendete das Jahr somit über dem Strich, während die Punktgewinne gegen die Spitzenteams für Odenkirchen und „Türk-Deutsch“ zwar keine Änderung in der Platzierung nach sich ziehen, im Abstigskampf aber vielleicht noch Gold wert sein können.

TDFV Viersen - 1. FC Viersen 0:0. Zwar konnte der TDFV zum Jahresabschluss auch das fünfte Spiel in Folge nicht gewinnen, mit dem Remis im Derby hat das Team von Spielertrainer Bilal Lekesiz aber ein deutliches Lebenszeichen im Kampf um den Klassenverbleib gesendet. Gegen die beste Offensive der Liga verteidigte die Fünferkette couragiert und ließ im ersten Durchgang mit Ausnahme einer Möglichkeit durch Morten Heffungs gleich zu Beginn kaum etwas zu. Auf der Gegenseite hatte Cemil Duman die bis dato größte Chance des Spiels, scheiterte im Eins-gegen-eins aber an FC-Keeper Elvedin Kaltak. Mit zunehmender Dauer verschoben sich die Spielanteile in einer intensiv geführten Partie dann immer deutlicher zugunsten der „Gäste“, für die Maximilian Kuznik vergab (65.).

Trotzdem blieb der TDFV brandgefährlich: Ein Lekesiz-Kopfball wurde auf der Linie geklärt, später schoss Duman einen FC-Verteidiger auf der Linie an, nachdem Kaltak bereits ausgespielt worden war. In der Schlussminute wäre aber beinahe noch dem Tabellenführer der „Lucky Punch“ gelungen, als Dario Krezic seinen Meister in TDFV-Torwart Hussam Saleh fand. Während FC-Coach Kemal Kuc insgesamt durchaus zufrieden mit dem Punkt war und von einem „tollen Fundament“ für die restlichen Partien der Rückrunde sprach, haderte Lekesiz etwas mehr: „Uns hat heute das Quäntchen Glück gefehlt, dennoch war der Punkt wichtig für die Moral.“

SSV Grefrath - Teutonia Kleinenbroich 2:3 (0:2). Fast hätte der Tabellenzweite eine deutliche 3:0-Führung aus der Hand gegeben. Nach Toren von Pascal Juch (12.) und Dominik Klouth (38./62.) führte Teutonia recht deutlich, ehe das Team von Trainer Klaus „Schalke“ Ernst in den letzten zehn Minuten zu den beiden Treffern kam. „Mit den ganzen Fehlenden hätte ich eine komplette Elf aufbieten können. Von daher ist mir das Ergebnis auch egal. Dass es am Ende ein Dreier wurde, ist umso erfreulicher. Jetzt freuen wir uns auf drei Wochen Pause, in denen die Jungs auch mal die Füße hochlegen können, bevor es dann im Januar wieder ins Training geht“, sagte Kleinenbroichs Trainer Norbert Müller.

VfL Jüchen-Garzweiler - Spvgg. Odenkirchen 0:0. „Wir sind absolut zufrieden. Unser Fokus lag ganz klar auf der Defensive. Es gab wenig Chancen auf beiden Seiten, somit haben wir das Maximale herausgeholt und anschließend dementsprechend gut gelaunt an unserer Weihnachtsfeier teilgenommen“, sagte Odenkirchens sportlicher Leiter Oliver Pöstges.

DJK Dilkrath - Rheydter SV 4:1 (1:0). Genau wie Brüggen verabschiedet sich die Fortuna mit 23 Zählern in die Winterpause. Begünstigt durch zwei Platzverweise für den „Spö“ (52., 75.) siegten die Mannen von Stephan Laumen und Tommy Offermanns durch Treffer von Albin Tahiri (6.), Malcolm Vitenu (67.), Ilir Tahiri (77.) und Hendrik Schmitz (85.) deutlich. Den Rheydter Ehrentreffer markierte Can Hoffmann (47.).

SV Lürrip - Victoria Mennrath 3:2 (0:2). Für Mennraths Trainer Simon Netten war es „ein gebrauchter Abend. Wir waren in der ersten Halbzeit gut, sogar dominant und lagen auch verdient in Führung. Dann kam Lürrip mit einer kämpferischen Einstellung aus der Pause, die wir nicht angenommen haben. So kassierten wir noch drei Dinger“. Für die Lürriper, die in den Tagen zuvor viel miteinander geredet haben, war dies „die erwartete Reaktion auf die Willich-Niederlage. War unsere erste Halbzeit noch richtig grottig, haben wir uns reingekämpft und uns dafür belohnt. Und weil wir nicht immer den Papst in der Hosentasche haben, war es ein glücklicher Erfolg“, sagte Lürrips Dominik Pasculli. Nico Krätschmer (13.) und Oliver Krüppel (16.) trafen zunächst für Mennrath, ehe Dario Cancian (56.) und Adel Hanifa (73./76.) doch noch zurückschlugen.

SF Neuwerk - DJK VfL Willich 4:1 (1:0). „Wir haben zunächst schwer in die Partie gefunden und sind ein wenig glücklich durch Kevin Stiegen (42.) kurz vor der Pause in Führung gegangen. In der ersten Halbzeit war Willich, das für uns unangenehm hoch verteidigte, wesentlich besser, und wir haben zu viele technische Fehler begangen. Aber aufgrund der zweiten Hälfte war der Sieg letztendlich auch von der Höhe her verdient“, konstatierte Neuwerks Michele Fasanelli. Christopher Hermes (56./73.) und Patrick Scheulen (64.) sorgten im zweiten Spielabschnitt für den Dreier.