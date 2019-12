Handball-Oberliga : Borussia demontiert die HSG Neuss/Düsseldorf II

Handball-Oberliga Der TV Lobberich verliert das Oberliga-Spitzenspiel und hat am Ende Pech mit einer Schiedsrichter-Entscheidung.

Zur Halbzeit war die Begegnung bereits entschieden. Elis wechselte munter durch, gönnte seinen Stammkräften einige Pausen und den Spielern, die sonst nicht so viel auf dem Parkett stehen, die Möglichkeit sich zu beweisen. Ein Ziel war es, zumindest mit 22 Toren Unterschied zu gewinnen, um den Tabellenführer, den HC Wölfe Niederrhein, in der Tordifferenz zu überholen. „Wir haben es erneut geschafft, den Gegner ernst zu nehmen, was nicht immer so einfach ist, wenn dieser ohne Auswechselspieler antritt“, sagte Elis. „Außerdem haben wir den eigenen Spannungsbogen bis zum Schlusspfiff hochgehalten.“ BMG-Tore: Lukas Feld (10), Andreas Kropp, Daniel Panitz (je 6), Moritz Krumschmidt, Vincent Rose (je 5), Clim Smeets (3), Niklas Berner, Milan Müller (je 2) und Sascha Ranftler.

Im Topspiel des Tages unterlag der TV Lobberich derweil beim Tabellendritten LTV Wuppertal knapp mit 28:29 (15:19). In der ersten Spielhälfte kamen die Gäste nie so richtig in Tritt. In der Deckung fehlte die Zuordnng und im Angriff das Durchschlagsvermögen. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann deutlich besser. Insbesondere die Vorstellung in der Abwehr war aller Ehren wert. Doch leider ging der TVL zwischenzeitlich zu leichtfertig mit den sich bietenden Chancen um.