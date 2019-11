Frauen-Handball : Rheydter TV ist seit fünf Spielen ungeschlagen

Frauenhandball, Oberliga Während der RTV in der Frauen-Oberliga zu einem Unentschieden gegen den TV Biefang kam, siegte der TV Lobberich gegen den TV Beyeröhde II.

In einer packenden Begegnung hat sich der Rheydter TV vom TV Biefang 24:24 (11:11) getrennt und ist damit seit fünf Spieltagen ungeschlagen. In einer ausgeglichenen Partie dominierten beide Abwehrreihen, und auf Seiten der Gastgeberinnen verdiente sich Torhüterin Stefanie Ferner Bestnoten. Besonders beeindruckend beim RTV war auch die Art und Weise, wie er es immer wieder schaffte spielerisch zu überzeugen, wobei auch der kämpferische Einsatz nicht zu kurz kam. „Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Es war eine gerechte Punkteteilung, auch wenn wir in einigen Situationen etwas Wurfpech hatten“, sagte Trainer Manfred Wählen. Die Torschützinnen des Rheydter TV: Sonja Monjean, Ricarda Linevondenberg (je 5), Suzana Ramaj (4), Laura Stemmer (4/3), Hannah Schaaf (3), Tabea Schmidt (2) und Nicole Andes.