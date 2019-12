Handball-Verbandsliga : Geistenbeck mit Glück und Geschick

Handball-Verbandsliga Kaldenkirchen rehabilitiert sich mit einer starken Vorstellung für die Niederlage vergangene Woche bei der Turnerschaft Lürrip. Diese enttäuscht beim Schlusslicht.

Aufatmen beim TV Geistenbeck, der gegen die Turnerschaft St. Tönis nach einer dramatischen Schlussphase 24:23 (11:10) gewann und dadurch mit einer blütenweißen Weste in die Weihnachtspause geht. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erwischten die Gäste den besseren Start in die zweite Hälfte und führten in der 41. Minute 17:12. Der Tabellenführer bewies Moral, kämpfte sich wieder heran und ging in der Schlussminute mit 24:23 in Front. Mit Glück und Geschick brachte er diesen knappen Vorsprung über die Zeit, obwohl er in doppelter Unterzahl war. „St. Tönis war schon ein sehr starker Gegner und hat uns heute alles abverlangt. Wir hatten das Glück des Tüchtigen“, betonte Trainer Thomas Laßeur. TVG-Tore: Bautz (6), Reinartz (5), Bremges (4), D. Meißner, Hermanns (je 3), Hüpperling (2) und Schütte.