Handball : Lürrip sichert sich vorzeitig den Aufstieg

Mönchengladbach Mit einem 35:17-Kantersieg über Geistenbecks Reserve schaffen die Lürriper den Aufstieg in die Verbandsliga. Ebenfalls deutlich gewinnen der ATV Biesel und der HSV Rheydt, der TV Beckrath verliert.

Es ist vollbracht! Nach dem 35:17 (15:7)-Erfolg gegen die Zweitvertretung des TV Geistenbeck hat die Turnerschaft Lürrip vorzeitig den Aufstieg in die Verbandsliga unter Dach und Fach gebracht. Die Hausherren legten los, als wenn es kein Morgen mehr geben würde, und ließen Geistenbeck nicht den Hauch einer Chance. So war die Partie nach 22 Minuten beim Spielstand von 12:4 eigentlich bereits entschieden. Nach dem Wechsel änderte sich nicht mehr viel. Die Lürriper standen sicher, und so kamen die Hausherren über Tempogegenstöße immer wieder zum Erfolg. Ab und an zog Lürrip dann noch einmal kurzfristig das Tempo an und beherrschte den Gegner nach Belieben. TSL-Tore: Auth (11/4), Markovic (4), Nacken, von der Weyden, Leyendeckers, Spancken (je 3), Schimanski, Borgmann, Heitzer (je 2), Burg und Bosnak; TVG-II-Tore: Dauben (4/2), Hofmann (3), Altmeier, N. Vesper (je 3/2), Stapper und Beckers (je 2).