Pool-Billard : Doppelspieltag erstreckt sich für 1. PBC Neuwerk über zwei Wochenenden

Martin Steinlage nahm die deutliche Abfuhr mit Humor. „Wir sind durchaus angetreten“, sagte der Spieler des 1. PBC Neuwerk zur 0:8-Niederlage beim BSV Dachau. „Dort spielen nun mal lauter Profis. Wir haben auch in unserem ersten Bundesligajahr in Dachau klar verloren“, fügte Steinlage hinzu. So ging es am vergangenen Wochenende mit einer Klatsche 600 Kilometer zurück nach Hause. Normalerweise hätte gleich noch ein zweites Auswärtsspiel angestanden, doch bei der Partie in Dachau handelte es sich um eine vorgezogene Partie, da Ralf Souquet vom BSV nun an der Weltmeisterschaft teilnimmt. Deswegen ist Neuwerk am kommenden Sonntag erneut unterwegs und tritt um 11 Uhr beim PBC Joker Altstadt an.