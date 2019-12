Fußball : Ein Spieler für die Zukunft

Gegen Kray kehrt Pascal Gubala in den Oberliga-Kader des SC Union Nettetal zurück.

Zwei kehren zurück, dafür muss Toptorjäger Dimitrios Touratzidis passen. Nach dem Training am Dienstag brachen seine muskulären Probleme wieder auf „Er soll sich in der Winterpause mal richtig auskurieren“, sagt Schwan. Neben dem länger beruflich verhinderten Kapitän Martin Stroetges kehrt in Pascal Gubala ein interessanter Spieler zurück. Der erst 21-Jährige wagte vor der Saison den Sprung vom A-Ligisten TSV Kaldenkirchen zum SCU. Beide Vereine vereinbarten damals, falls es Gubala nicht packen sollte, könne er nach der Vorbereitung zum TSV zurückkehren. Er blieb, musste aber länger auf seinen ersten Einsatz warten. Als Außenverteidiger deutete er am vierten Spieltag bei der unglücklichen 1:3-Niederlage in Ratingen an, welch großes Potenzial in ihm steckt. Er spielte durch, doch hinterher wurde eine schwere Fußverletzung diagnostiziert, die ihn lange außer Gefecht setzte. Am Freitagabend sollte er sein Comeback in der Reserve feiern, gegen Kray soll er zunächst auf der Bank Platz nehmen. „Pascal ist ein guter Junge aus der Region und ist im Training immer voll dabei“, lobt Schwan, der in Gubala auch einen Mann für die Zukunft sieht. „Er würde bestimmt auch in der Landesliga bleiben.“