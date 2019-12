Fußball : Torwart ist ein großer Rückhalt im Aufstiegsrennen

In Aktion: Kevin Afari, Torhüter des VfL Jüchen-Garzweiler, spielt am am Samstag gegen seinen Ex-Klub Odenkirchen. Foto: Fupa

Fußball Im vergangenen Sommer wechselte der Torhüter von der Sportvereinigung Odenkirchen zum VfL Jüchen-Garzweiler. Nun treffen die beiden Klubs am letzten Bezirksliga-Spieltag vor der Winterpause aufeinander – für Afari ist es ein Spiel wie jedes andere.

Den Wechsel von Odenkirchen nach Jüchen hatte der Kindergärtner schon frühzeitig bekanntgegeben. „Ich wäre vielleicht in Odenkirchen geblieben. Schon seit einigen Jahren hat Jüchen versucht, mich zu einem Wechsel zu bewegen. Als es dann in Odenkirchen nicht mehr stimmte, habe ich zugesagt. Die unterschiedlichen Auffassungen auf höherer Ebene waren letztendlich ausschlaggebend. Da ist es leichter, viele Kinder zur Zusammenarbeit zu bewegen als Erwachsene“, erklärt er den Sinneswandel. „Und natürlich wollten einige Mitspieler auch wissen, wie es nebenan in Jüchen zugeht. Dass sie sich wie Lemminge dann auch dem VfL angeschlossen haben, kann und will ich so nicht stehen lassen. Die Voraussetzungen hier sind optimal. Und ich hoffe, dass auch in Odenkirchen nun Ruhe eingekehrt ist und sie den Klassenerhalt schaffen. Punkten können sie noch oft genug, nur nicht gegen uns“, ergänzt er.