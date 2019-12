Handball-Verbandsliga : Geistenbeck bleibt der große Dominator

Handball-Verbandsliga Lürrip hatte im Derby nichts zu bestellen. Zudem ist Kaldenkirchen weiterhin in der Spitzengruppe der Verbandsliga vertreten.

Die Hausherren gingen gleich hochkonzentriert zu Werke und konnten sich einmal mehr auf ihre starke Abwehr mit einem glänzend aufgelegten Alexander Lausberg im Tor verlassen. Die Lürriper Angreifer fanden einfach kein Mittel, um dieses Bollwerk aus den Angeln zu heben. So baute der TVG seinen Vorsprung Schritt für Schritt aus – von 10:5 in der 16. Minute auf 16:6 in der 25. Minute. Auch nach der Pause ließen die Gastgeber zunächst nicht nach, wobei auch im Angriff fast alles nach Wunsch lief. So verzückte zum Beispiel Philipp Schütte die Fans mit seinen Hebern verzückte.