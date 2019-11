Sportler der Woche : Bruderduell in der Bezirksliga

Torjubel für den SV Lürrip: Dario Cancian nach einem Torerfolg. Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Fußball Silvio Cancian spielt beim RSV, Dario Cancian beim SV Lürrip. Nun treten sie nach Jahren wieder mal gegeneinander an.

Von Horst Höckendorf

In dieser Spielzeit sind in der Bezirksliga-Gruppe 3 Stadtderbys oder Nachbarschaftsduelle wahrlich keine Rarität. Was natürlich die Vereine und vor allem die Kassierer freut, fließen doch durch mehr Zuschauer auch mehr Einnahmen in die Vereinskassen. Aber als neutraler Beobachter fällt es schwer, eine geeignete Auswahl zu treffen, welches Spiel einen besonderen Anreiz verspricht. Diesen bietet am letzten Hinrundenspieltag aber das Stadtderby zwischen dem Rheydter SV und dem SV Lürrip, das unter dem Aspekt eines Bruderkampfes steht.

Zwei Bezirksligisten aus der gleichen Stadt, zwei erfahrene Mannschaftsführer, ein gemeinsamer Nachname: Cancian. Beim SV Lürrip spielt Dario als Sechser meistens über die linke Seite, Silvio besetzt beim Rheydter SV ebenfalls die Sechser-Position und kommt meistens über die rechte Seite. Ein direktes Duell mit Körperkontakt der beiden Brüder ist also am Freitagabend unumgänglich.

Info Ausgeglichene Bilanz zwischen RSV und Lürrip 16 Begegnungen fanden bisher zwischen dem RSV und Lürrip statt. Beide weisen jeweils sechs Siege auf. Vier Spiele endeten unentschieden. Auch in Sachen Tore herrscht fast Gleichstand (31:32). Kurios Es fällt aber auf, dass sich der Heimvorteil in den meisten Fällen als Nachteil erwies. Jeweils viermal verließ der Gast als Sieger das Feld.

In vier Begegnungen standen sich die beiden Brüder bislang gegenüber, in der Partie Lürrip gegen Rheydt indes zum ersten Mal. Zudem ist das letzte Bruderduell, als der RSV mit Silvio gegen Blau-Weiß Meer mit Dario spielte, bereits viereinhalb Jahre her. Die Cancian-interne Bilanz spricht mit vier Siegen aus den direkten Duellen eindeutig für Dario, der im zweiten Aufeinandertreffen beim 7:0-Erfolg Meers gegen den 1. FC Mönchengladbach III im Jahr 2014 auch zwei Tore erzielte und seinen Bruder Silvio, der leer ausging, einen Stich ins Herz versetzte.

Diese Serie möchte Dario mit Lürrip gerne fortsetzen, während Silvio den Fluch gerne besiegen möchte und sogar nachts von einem Tor gegen seinen großen Bruder träumt. Beide können schlecht verlieren, wie auch deren Tipps widerspiegeln. Silvio rechnet mit einem 3:1-Sieg des RSV, Dario sieht den SV Lürrip als 2:1-Sieger vom Platz gehen, wobei er selber das Siegtor in der 85. Minute erzielt.

„Dario hatte bisher immer das bessere Team um sich und ist torgefährlicher. Und man kann sich auf ihn in allen Lebenslagen verlassen. Negatives gibt es eigentlich nicht zu berichten“, sagt Silvio über seinen Bruder. Und Dario, der früher wesentlich offensiver gespielt hat, gibt das Lob zurück: „Silvio ist ehrgeiziger und auch schneller. Als Gegenspieler ist er unangenehmer“. Während Silvio im anstehenden Derby auch mal Dario auf seine Art von den Beinen holen würde, hätte Dario ein Problem damit und würde eher zurückstecken. Vor allem denkt Dario an seine Eltern und Großeltern, die sich diese Begegnung ansehen werden.

„Unser Vater würde sich freuen, uns zwei mal in einem Team zusammen spielen zu sehen“, sagt Dario. Und Silvio fügt hinzu, „dass dies noch warten muss, denn keiner von uns will den Verein wechseln. Vielleicht haben wir zum Abschluss unserer Laufbahn noch die Möglichkeit, in den selben Vereinsfarben in der Kreisliga C oder B aufzulaufen“.

Kapitänsbinde für den Rheydter SV: Silvio Cancian ist Kapitän beim Spö. Foto: Horst Höckendorf