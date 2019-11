Handballtrainer vor Oberliga-Derby : „Die Tagesform wird ausschlaggebend sein“

Handball In der Handball-Oberliga der Frauen treffen Lobberich und Rheydt zum Topspiel aufeinander. Die Trainer sprechen über die Ausgangslage vor dem Derby.

In der Frauen-Oberliga kommt es am Sonntag zum Derby zwischen dem TV Lobberich und dem Rheydter TV, das auch gleichzeitg die Top-Begegnung des Spieltages ist, befinden sich die Teams momentan auf den Ränden drei und fünf. Die Redaktion sprach mit TVL-Trainer Marcel Schatten und RTV-Trainer Manfred Wählenüber die momentane Situation, die jeweiligen Stärken des Gegners und die eigenen Chancen in Bezug auf das Derby.