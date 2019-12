Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich rutscht auf den zweiten Platz ab

Sah eine Niederlage in Aachen: TVK-Trainer Dirk Wolf (Archivfoto). Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Handball-Regionalliga Eine verdiente Niederlage bezog der TV Korschenbroich beim 23:27 (12:13) gegen den sich deutlich im Aufwind gefindlichen BTB Aachen. Und die Gäste verloren damit nicht nur die Partie.

Denn während Aachen damit nicht nur den fünften Sieg in Folge feierte, sondern auch auf den dritten Platz kletterte, verlor der TVK die Tabellenführung wieder an den TuS Opladen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fanden die Gäste nach und nach zu ihrem Spiel und konnten es bis zur 40. Minute beim Zwischenstand von 16:16 absolut ausgeglichen gestalten, obwohl die Rädchen nicht so gut ineinander griffen wie in den vergangenen Wochen. Die Abwehr war nicht so sattelfest wie gewohnt, womit auch die eigentliche Stärke – das Tempospiel – kaum stattfand. Das letzte Drittel des Spiels war dann geprägt vom Aachener Routinier Simon Breuer, der nicht nur äußerst geschickt die Fäden im Spiel seiner Mannschaft zog, sondern zudem als Torschütze glänzte.