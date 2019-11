Fußball : Keine schnelle Lösung für Meers Platzproblem

Fußball Durch den Campus-Bau der SMS Group wird der Verein Blau-Weiß Meer seine Heimat verlieren. Es gab bereits ein erstes Gespräch mit der Stadt. Und weitere werden zeitnah folgen.

Noch ist der Schock nicht überwunden: Erst wenige Tage ist es her, dass die SMS Group mitgeteilt hat, dass ihre Campus-Pläne nun doch an der Hügelstraße realisiert werden – mit weitreichenden Konsequenzen für den dort beheimateten SV Blau-Weiß Meer, der dadurch seine Heimstätte verlieren wird. „Als wir die Nachricht bekommen haben, waren wir am Boden zerstört. Doch jetzt gilt es wieder aufzustehen“, sagt der Geschäftsführer Swen Siegers. Ein erstes Gespräch mit Verantwortlichen der Stadt hat es nun bereits gegeben, eine Lösung ist noch nicht in Sicht.