Adler Königshof erwartet TV Oppum : Sebastian Bartmann muss beim Derby zuschauen

Krefeld Der Adler-Kapitän erlitt einen Sehnenriss und wurde operiert. Im Sommer hofft er, wieder fit zu sein. Per Telefon sucht er jetzt zunächst einmal Hallen für Trainings- und Spielzeiten, weil die in Königshof bis September saniert wird.

Erst mussten die Handballfans mehr als zwei Jahre auf ein Derby in der Oberliga zwischen Adler Königshof und dem TV Oppum aufgrund von Corona verzichten. Jetzt kommt es am Dienstag (20.15 Uhr, Sporthalle Scharfstraße) bereits zum zweiten Vergleich innerhalb eines Monats. Einer, der gerne dabei gewesen wäre, ist Königshofs Kapitän Sebastian Bartmann. Er zog sich aber im Hinspiel eine schwere Fußverletzung zu und wurde am vergangenen Mittwoch erfolgreich operiert.

Seine Karriere begann der Kreisläufer 1997 beim SC Bayer 05. Elf Jahre lang spielte Bartmann für die Uerdinger in der Jugend. Mit 17 Jahren sammelte er dort auch seine ersten Erfahrungen bei den Senioren, wo er von 2008 bis 2010 in der Regionalliga West, die heute mit der 3. Liga vergleichbar ist, spielte. Auf seine beiden A-Jugend-Jahre verzichtete Bartmann damals komplett. Von 2010 bis 2012 stand er für den Oberligisten Hamborner SV auf dem Spielfeld, im zweiten Jahr mit einem Doppelspielrecht für den Zweitligisten TV Korschenbroich. Danach folgte das erste Engagement bei Adler Königshof in der 3. Liga. Anschließend folgte ein vierjähriges Gastspiel bei der SG Ratingen, wo er ein Jahr in der Oberliga und drei Jahre in der 3. Liga spielte. 2017 folgte dann die Rückkehr nach Krefeld und das Engagement beim TV Oppum, ehe er 2018 zu Adler Königshof zurückkehrte. Nach dem Abstieg in die Oberliga gehört Sebastian Bartmann seit 2019 auch dem Vorstand von Adler an. „Ich bin seitdem Beisitzer mit der Hauptaufgabe als Zeugwart, unterstütze den Verein bei der Kaderplanung der Herren“, berichtet Bartmann, der aufgrund seiner Kontakte über ein sehr gutes Netzwerk am Niederrhein verfügt.