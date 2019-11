Leichtathletik : Crossläufe sind für Leichtathleten eine gute Winter-Alternative

Silke Bommes nimmt gerne an Crossläufen teil. Foto: Birkenstock, Wolfgang (wbi)/Birkenstock, Wolfgang (wbi)

Leichtathletik Im Winter schwinden die Startmöglichkeiten für Leichtathleten. Etliche zieht es zur Formüberprüfung zu Sportfesten in die Halle. Andere wiederum machen jetzt bei Wald- und Crossläufen mit, um nicht ganz aus dem Laufschritt zu kommen.

Die Cross-Saison geht meist von Oktober bis März. Am Sonntag sind die Landesverbandsmeisterschaften in Sonsbeck, wo 2021 auch die Deutschen Crosslauftitelkämpfe stattfinden. Und Mitte Dezember sind noch die Crosslaufmeisterschaften der Region Mitte in Essen.