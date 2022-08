Wolfpack weiter ungeschlagen Tabellenführer : Die Wölfe wollen die perfekte Saison

American Football Das Team von Phil Scales siegt deutlich gegen die Kevelaer Kings und steht weiter an der Tabellenspitze. Eine Vorentscheidung um den Aufstieg könnte am kommenden Spieltag gegen Gelsenkirchen fallen.

Mit den zwei Siegen nach der Sommerpause haben die Senioren des Wolfpacks ihre Ambitionen unterstrichen, im Meisterschaftsrennen ein gewichtiges Wörtchen mitreden zu wollen. Und dies ist wahrlich keine Floskel mehr, denn weiterhin steht der Klub ungeschlagen an der Tabellenspitze der Verbandsliga NRW West. Bereits am kommenden Spieltag, am 27. August, könnte beim Tabellenzweiten Gelsenkirchen Devils die Vorentscheidung fallen: Gewinnt das Wolfpack, ist es Meister und damit der Aufsteiger in die Oberliga. Aber auch eine Niederlage kann sich das Team erlauben. Diese sollte allerdings nur mit maximal 30 Punkten Differenz ausfallen, da am Ende bei Punktgleichheit das direkte Duell (Hinspiel 38:7) ausschlaggebend ist. Doch Trainer Phil Sclaes will ohnehin in Gelsenkirchen gewinnen – und spricht von der perfekten Saison als Ziel: „Wir haben die meisten Punkte in der Liga erzielt, haben die wenigsten zugelassen, haben die meisten Yards – sowohl im Pass- als auch im Laufspiel – zurückgelegt. Was liegt da näher, als zum zehnjährigen Bestehen die Saison mit zehn Siegen aus zehn Begegnungen zu beenden und dem Verein einiges zurückzugeben.“