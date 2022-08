Reiter vom RFV Rodebachtal : Stephan Dohmen siegt beim Sommerturnier in Niederkrüchten

Reiten Mit „Clarissa vd Kanaalweg“ setzt sich der Erkelenzer Dohmen beim Großen Preis durch. Das Turnier fand erstmals unter dem neuen Vorstand statt.

Die Hitze forderte beim Sommerturnier des Reitervereins Niederkrüchten in Gützenrath besondere Maßnahmen. „Für die Pferde haben wir am Transporterparkplatz extra eine Wasser-Abspritzstelle eingerichtet sowie noch weitere Pferdetränken auf dem Gelände“, sagt Niederkrüchtens Geschäftsführerin Anke Rütten. Und die Hitze dürfte auch das Fernbleiben einiger Zuschauer erklären, den in diesem Jahr waren nicht ganz so viele Besucher vor Ort. „Unser Stammpublikum war aber da“, sagt Rütten. Das Turnier fand in diesem Jahr erstmals unter dem neuen Vorstand statt, zu dem neben Rütten auch noch die Vorsitzende Coco Klinkenberg, ihre Stellvertreterin Silvia Knapstein und Kassenwartin Andrea Kuck gehören.