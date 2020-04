Corona-Auswirkungen in Mönchengladbach : Stadt gestattet Nachtanlieferungen in Supermärkten

Damit eine gute Versorgung gewährleistet ist, sind nun auch Nachtanlieferungen für Supermärkte erlaubt (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Mönchengladbach Die Stadt Mönchengladbach hat in der Corona-Krise einzelne Anlieferungen in der Nacht für Supermärkte genehmigt. Zudem übernimmt sie 2000 nextbike-Ausleihen. Die Hochschule Niederrhein startet das Sommersemester ausschließlich digital.

Um die Supermärkte in ihrer Logistik zu unterstützen und in Krisenzeiten die Grundversorgung der Bevölkerung zu sichern, hat die Stadt in der Corona-Krise Nachtanlieferungen gestattet. „Die Einzelhändler, die zurzeit unsere Versorgung mit unermüdlichem Einsatz sicherstellen, stehen inzwischen auch bei der Logistik vor besonderen Herausforderungen. Um die Filialen flächendeckend beliefern zu können, sobald die Produkte auf Lager sind, sind Anfahrten auch außerhalb der üblichen Zeiten zwingend erforderlich“, sagte der Stadtdirektor und Technische Beigeordnete Gregor Bonin. Die Stadt hat in dieser Ausnahmesituation die Möglichkeiten vor Ort sofort umgesetzt, nachdem das Land die Bestimmungen soweit gelockert habe, dass einzelne Anlieferungen auch in den Nachtstunden genehmigt werden können, fügte Bonin hinzu.

Fahrrad-Verleih Ab sofort können alle Bürgerinnen und Bürger das nextbike-Angebot von Santander für 30 Minuten pro Ausleihe kostenfrei nutzen. Die Stadt hat angekündigt, die nächsten 2000 Fahrrad-Ausleihen im gesamten Stadtgebiet zu übernehmen. „Während das öffentliche Leben nahezu stillsteht, wird mit Santander nextbike eine umweltfreundliche und zugleich individuelle Basis-Mobilität ermöglicht. Das ist in diesen schwierigen Zeiten eine wichtige Entlastung für alle Bürgerinnen und Bürger, die so individuell und geschützt zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren können", sagte Bonin. Die nextbike-Service-Teams haben derweil besonders die Reinigung und Desinfektion vor allem der Lenkergriffe im Blick, auch wenn die Übertragungsmöglichkeit des Coronavirus über Oberflächen als relativ gering eingeschätzt wird. Weitere Informationen zum Verleih gibt es unter https://www.nextbike.de/de/moenchengladbach.

Sommersemester Die Hochschule Niederrhein wird das Sommersemester 2020 ausschließlich digital starten. Damit orientiert sie sich an der Vorgabe, die das Ministerium für Kultur und Wissenschaft gemeinsam mit den Landesrektorenkonferenzen der Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) sowie den Kunst- und Musikhochschulen am Dienstag getroffen hat. „Unsere Studierenden haben damit ein Stück weit mehr Planungssicherheit“, sagte Hochschulpräsident Thomas Grünewald. „Unser Ressort Studium und Lehre arbeitet schon seit Wochen gemeinsam mit den Lehrenden daran, möglichst viele Lehrveranstaltungen auf digitale Formate umzustellen. Damit schaffen wir ein attraktives Lehr-Angebot für unsere Studierenden.“ Die Gefahr eines Nullsemesters sei damit gebannt. Zum 20. April starten in allen zehn Fachbereichen der Hochschule Niederrhein zahlreiche digitale Veranstaltungen. Grob geschätzt werden drei Viertel aller Präsenzstunden, die sonst im Rahmen von Veranstaltungen in der Hochschule stattfinden, bis dahin durch digitale Angebote ersetzt. Veranstaltungen, die zwingend eine physische Präsenz erfordern, werden zunächst ans Ende des Semesters geschoben.

„Support your Local Heroes“ Einen weiteren prominenten Unterstützer hat die Initiative „FKK_Covid. Support your Local Heroes“ erhalten: Roel Brouwers, ehemaliger Bundesliga-Profi und Publikumsliebling bei Borussia Mönchengladbach, hat ein Video geschickt, mit dem er auf die Aktion aufmerksam macht. Die Initiative, bei der man durch den Kauf eines T-Shirts kleine Unternehmen aus der Stadt unterstützen kann, hat bereits 51.500 Euro gesammelt. Und sie hat schon andere inspiriert: In Gelsenkirchen gibt es jetzt die T-Shirt-Aktion „#helpgelsen“.