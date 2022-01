Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 16. Januar 2022) : Steigende Inzidenz und ein weiterer Todesfall

In Mönchengladbach gibt es aktuell weniger akut Infizierte, aber der Inzidenzwert steigt weiter an. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt meldet am Wochenende (15./ 16. Januar) 353 Neuinfektionen. Eine Patientin (Jahrgang 1941) mit Vorerkrankungen starb im Krankenhaus.

Der Inzidenzwert steigt in Mönchengladbach auf ein neues Rekordhoch. Der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Quelle: Robert Koch Institut, RKI) liegt nun bei 458,7. Am Freitag (14. Januar) stand der Inzidenzwert noch bei 436,3.

In Mönchengladbach sind aktuell sind 1333 Menschen mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das meldet das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Sonntag (16. Januar). Am Vortag waren es noch 1366 Personen. Am Wochenende wurden 353 neue positive Nachweise verzeichnet. Unter den aktuell Infizierten waren am Freitag laut Schulamt 289 Schüler.