Fit bleiben (7) : Mit Sockenbällen die Synapsen tanzen lassen

Die Rheinische Post und das Bildungswerk des Stadtsportbundes (SSB) geben in unserer neuen Serie Tipps, wie man sich daheim sportlich betätigen kann.

„Neuro-Kinetik-Übungen helfen uns, alle motorischen Grundeigenschaften zu verbessern, in dem wir neue, ungewohnte Bewegungen durchführen, was zu einer Bildung von neuen Synapsen in unserem Gehirn führt und uns im Alltag sicherer werden lässt.

Jetzt nehmen wir in jede Hand einen Sockenball, die Handflächen zeigen nach Oben. Wir werfen beide Bälle gleichzeitig ungefähr 40 cm hoch und fangen sie wieder auf. Das klappt in den meisten Fällen noch ganz gut. Jetzt verändern wir die Übung nach dem nächsten Hochwerfen, indem wir die Arme kreuzen und die Socken in dieser Position auffangen und so auch wieder abwerfen. Dann die Arme wieder nebeneinander nehmen und die Socken nun wieder in dieser Position auffangen und immer so weiter.