Kommentar : Handeln statt abwarten

Mönchengladbach Wenn Infektionsketten nicht rechtzeitig erkannt werden, kann das tödlich enden. Das gilt vor allem in Altenheimen. Deshalb muss etwas geschehen.

Im ganzen Land schlagen Alten- und Pflegeheime Alarm, weil sich die Situation in ihren Häusern zuspitzt. Flächendeckende Tests sind längst überfällig, vor allem in den Einrichtungen, in denen es bereits Infizierte gibt. Im Altenheim Wickrath konnte sich das Virus ausbreiten trotz Isoliermaßnahmen. Als die Heimleitung darauf drängte, alle Bewohner eines Wohnbereichs testen zu lassen, stellte sich heraus: Es gab auch Senioren, die keine Symptome zeigten und trotzdem infiziert waren und so das Virus weitertragen konnten.