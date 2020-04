Renomiertes Turnier abgesagt : Corona verhindert die German NRW Open

Mönchengladbach Einst kamen Boris Becker und Steffi Graf zum anerkannten Nachwuchs-Tennisturnier der TG Tor-Weiß in den bunten Garten in Mönchengladbach. Nun fällt es wegen der Corona-Krise aus.

Die Corona-Krise legt den Tennissport lahm. Auch in Gladbach. Zuerst wurde die Erste Herren-Bundesliga 2020 abgesagt, in der dem Gladbacher HTC Chancen auf seinen zweiten deutschen Meistertitel nach 2016 eingeräumt wurden. Und nun kommt die Absage einer Veranstaltung, die nicht nur in Gladbach seit mehr als einem halben Jahrhundert einen großen Ruf hat: das Jugendturnier der TG Rot-Weiß, die Internationalen Jugendmeisterschaften von Deutschland, später German Junior Open und heute NRW Junior Open.

Hier haben am Bunten Garten vor allem in den 1960er bis 80er Jahren spätere Top-Weltklasse-Spieler oder Wimbledon-Sieger gewonnen: Steffi Graf, Boris Becker, Björn Borg und Ivan Lendl, oder auch das Finale verpasst wie Michael Stich, Mats Wilander und Pat Cash. Das ist zwar längst Geschichte, da die TG Rot-Weiß 1996 auf das Turnier mit weltweitem Ruf verzichtet hat. Der damalige Vorstand scheute ob wachsender Kosten das finanzielle Risiko. Essen und bis heute Berlin übernahmen.

Akteure aus 42 Nationen traten 2019 am Bunten Garten an. Klar war nach der elften Auflage: Das NRW Junior Open in Mönchengladbach hat Zukunft. „Für den Deutschen Tennisbund bietet das Turnier alle Möglichkeiten. Wir können hier unseren älteren Spielern die Chance geben, sich international zu messen und gleichzeitig die jüngeren Spieler schon einmal die Luft in einem Grade-3-Turnier schnuppern lassen“, sagten die Bundestrainer Peter Pfannkoch und Jan Velthuis. Und: „2020 würden wir das Turnier gerne als Vorbereitung für unseren Europameisterschafts-Kader nutzen. Außerdem können wir hier, in einem ruhigen Umfeld und doch vor tollem Publikum unsere jüngeren Spieler auf kommende Aufgaben vorbereiten.“