Drogendealer in Mönchengladbach : Heroin in Mund und Unterhose

Vor dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof ist am Sonntagabend ein 31-Jähriger festgenommen worden, weil er versucht hatte, Drogen zu verkaufen. Ein Zeuge hatte der Bundespolizei gemeldet, dass ihm soeben Heroin zum Kauf angeboten worden. Die Beamten kontrollierten den mutmaßlichen Verkäufer und fanden 285 Euro in einer szenetypischen Stückelung sowie eine Feinwaage. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen auf der Dienststelle entdeckten die Beamten neun Einheiten Heroin in der Unterhose des Tatverdächtigen sowie ein Bubble im Mund. Der Festgenommene trat und schlug auf der Dienststelle nach den Bundespolizisten, die aber unverletzt blieben. Zuständigkeitshalber wurde der 31-Jährige an die Mönchengladbacher Polizei übergeben. Da der 31-Jährige bereits mit ähnlich gelagerten Delikten aufgefallen war, sprachen sie ihm ein dreimonatiges Betretungsverbot für den Bereich des Hauptbahnhofs Mönchengladbach aus.