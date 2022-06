Konzerte in Mönchengladbach : So wird der Sommer im Sparkassenpark

Sarah Connor wird bei ihrem Konzert im Sparkassenpark Lieder aus ihrem Album „Herz Kraft Werke“ singen. Die Sängerin freut sich sehr, dass sie endlich wieder vor Publikum auftreten kann. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Mönchengladbach Nach zwei Jahren Strandkorb Open Air geht es in diesem Sommer wieder richtig los. Stars wie Sarah Connor, Mark Forster, Fury in the Slaughterhouse und Imagine Dragons werden auftreten. Auch die größte Party im Sparkassenpark findet wieder statt.

Das Strandkorb Open Air war eine tolle Alternative, doch in diesem Jahr können die Veranstaltungen im Sparkassenpark wieder im Großformat stattfinden. Im Sommer wird es vier Konzerte geben, los geht es am Mittwoch, 8. Juni, mit Sarah Connor. Sie ist zum ersten Mal in Mönchengladbach, Hockeypark-Chef Michael Hilgers freut das sehr: „Wir hatten schon lange vor, sie auf unsere Bühne zu holen“, sagt er. Die deutsche Popsängerin möchte sich bei ihren Fans bedanken und tourt dafür durch Deutschland. „Herz Kraft Werke – endlich wieder bei euch“ heißt ihre Sommertour. Der Titel zeigt, was für eine besondere Verbindung die Sängerin zu ihren Fans hat, es wird mit Sicherheit emotional.

Vorstellen wird sie Lieder aus ihrem letzten Album „Herz Kraft Werke“, das sie wegen der Pandemie nicht vor Publikum vorstellen konnte. Der größte Hit der Platte ist „Vincent“, aber auch andere Lieder wie „Das Leben ist schön“ oder „Wie schön du bist“ wird sie präsentieren. Sie freut sich auf jeden Auftritt: „Ich bin in einer Glücksblase. Meine Seele atmet auf“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur vor ihrem ersten Tour-Konzert im März.

Info Konzerttermine im Überblick Sarah Connor 8. Juni, 20 Uhr, ab 43 Euro Fury in the Slaughterhouse 11. Juni, 20 Uhr, ab 37 Euro Mark Forster 23. Juni, 20 Uhr, ab 62,85 Euro Imagine Dragons 14. Juli, 19.45 Uhr, ab 55 Euro Tickets www.sparkassenpark.de

Nur wenige Tage später, am Samstag, 11. Juni, kommt die Rockband „Fury in the Slaughterhouse“ mit ihrer Open-Air Tournee in den Sparkassenpark. Auch diese wurde mehrmals verschoben und kann jetzt endlich stattfinden. Die Musiker aus Hannover sind schon im vergangenen Jahr beim Strandkorb Open Air aufgetreten, um ihr 30-jähriges Bestehen zu feiern. Weil das so viel Spaß gemacht hat, gibt es jetzt ein zweites Konzert in der Vitusstadt. Mit ihren über 30 Jahren Bühnenerfahrung machen die Musiker heute das, was ihnen gefällt. „Eine Ausnahmeband, die Spaß macht“, sagt Hilgers.

Sänger Mark Forster tritt am Donnerstag, 23. Juni, in Gladbach auf. Seine Tour heißt „Liebe“ – es wird also ähnlich emotional wie bei Sarah Connor. Vorstellen wird er sein aktuelles Studioalbum „Musketiere“, das im August 2021 veröffentlicht wurde. Für jedes neue Werk reist Mark Forster an für ihn noch unbekannte Orte und musiziert dort mit den Menschen. Die Songs des Albums sind unter anderem in London, Florenz, Uganda und Berlin entstanden. Das Ergebnis: Gute-Laune-Pop mit viel Gefühl.

Mark Forster wird wie immer Gute-Laune-Pop singen. Foto: dpa/Peter Endig

Im September 2021 veröffentlichte die US-amerikanische Rockband Imagine Dragons ihr fünftes Studioalbum „Mercury – Act 1“. Um angemessen zu feiern, findet jetzt eine Europatournee statt. Die „Mercury World Tour“ endet nach Stopps in Moskau, Mailand, London und Berlin am 14. Juli im Sparkassenpark in Mönchengladbach. Es ist eine von nur drei Shows, die die Musiker in Deutschland spielen. Bei ihrem Konzert werden die mit Multi-Platin ausgezeichneten Grammy-Gewinner neben neuer Musik auch ihre bekannten Hits spielen. Außerdem wird es auch besondere Gäste auf der Bühne geben: Die kanadische Indieband Mother Mother begleitet Imagine Dragons auf ihrer Tour. Und die Vorband steht auch schon fest. Alex Fraser eröffnet die Show am 14. Juli.

Am Samstag, 23. Juli, findet das letzte Konzert der Reihe statt. Mit Andreas Gabalier kommt der Erfinder des Volks-Rock’n’Roll auf die Bühne. Unter dem Titel „Back to live“ (“Zurück zum Leben“) möchte der Sänger nach zwei Jahren Pause den Sparkassenpark zum Beben bringen. Gabalier ist einer der erfolgreichsten Stars im deutschsprachigen Raum „und eine wahre Naturgewalt“, so Hilgers.