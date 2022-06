Träger des Benediktpreises von Mönchengladbach : Gunter Demnig spendet Preisgeld für neue Stolpersteine

Mönchengladbach Der Künstler hat jetzt dem hinter dem Benediktpreis stehenden Verein mitgeteilt, dass er die Summe in einer Region ausgeben wolle, die von einer Katastrophe getroffen wurde.

Gunter Demnig – Initiator der Aktion Stolpersteine und Träger des Benediktpreises von Mönchengladbach – will das Preisgeld für neue Stolpersteine im vom Hochwasser verwüsteten Ahrtal verwenden. Das hat der Künstler jetzt nach Angaben der Stadt dem Vorsitzenden des Vereins „Benediktpreis von Mönchengladbach“, Helmut Linnenbrink, mitgeteilt. Dotiert ist der Preis mit 5000 Euro. Die Summe wird von der Gladbacher Bank zur Verfügung gestellt. Demnig schrieb: „Alle durch das Hochwasser beschädigten oder weggeschwemmten Stolpersteine werden von uns wieder eingesetzt.“ Eine mögliche Restsumme soll in Schulprojekte fließen, die von Katja Demnig, der Ehefrau des Künstlers, betreut werden.

Europaweit erinnert Demnig mit seinen Stolpersteinen an die Opfer der NS-Diktatur. An deren jeweils letzten Wohnort lässt er Messing-Gedenksteine in den Bürgersteig ein, um so die Erinnerung an Menschen wachzuhalten, die dort lebten, bevor sie von den Nationalsozialisten verschleppt, vertrieben und oft auch ermordet wurden.

Erinnerung an die Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus : Neue Stolpersteine werden in Kempen verlegt

Der Benediktpreis von Mönchengladbach wird in der Regel alle zwei Jahre vergeben. Wegen der Corona-Pandemie wurde die ursprünglich für 2020 geplante Preisverleihung an Demnig zweimal verschoben. Erst Ende April 2022 fand der Festakt im Haus Erholung statt. Ausgezeichnet werden mit dem Preis Persönlichkeiten, so die Stadtverwaltung, „deren wertorientiertes Handeln vor dem Hintergrund der christlich-abendländischen Erfahrungen in besonderer Weise herausragt“. Das müsse sich in grundlegenden Leistungen in Wissenschaft, Politik, Gesellschaft oder Kultur ausdrücken, die beispielhaft für die Zukunft sind.