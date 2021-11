Vorverkauf beginnt : Imagine Dragons kommen nach Mönchengladbach

Mönchengladbach Die amerikanische Rockband geht auf Europatournee – und tritt nach Stationen in Prag, Moskau, Mailand und Berlin auch in Mönchengladbach auf.

Im September veröffentlichte die US-amerikanische Rockband ihr Album „Mercury – Act 1“. Um angemessen zu feiern, geht es 2022 auf Europatournee. Die Mercury World Tour startet am 30. Mai in Prag und endet nach Stopps in Moskau, Mailand, London und Berlin am 14. Juli im Sparkassenpark in Mönchengladbach.