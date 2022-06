Der Schlüssel steckte : Unbekannte klauen Pizzataxi in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der 55-jährige Eigentümer des Fahrzeugs wollte eigentlich nur kurz neue Speisen zum Ausliefern holen. Dann wurde ihm sein Auto entwendet.

Bisher nicht bekannte Personen haben am Montag, 6. Juni, gegen 20.24 Uhr einen grauen Mercedes gestohlen, der zum Ausliefern von Speisen genutzt wurde. Das meldet die Polizei am Dienstag.

Demnach hatte der 55-jährige Eigentümer des Wagens diesen vor einer Pizzeria an der Dünner Straße in Neuwerk geparkt. Der Mann verließ das Fahrzeug kurzfristig, um Essensbestellungen aus der Pizzeria zu holen und in das Fahrzeug zu laden. Dabei ließ er den Schlüssel im Zündschloss stecken. Unbekannte setzten sich in der Zwischenzeit in das Auto und fuhren damit davon. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.