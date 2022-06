Mönchengladbach Montessori-Schule : Kinder spenden 31.859,60 Euro

Mönchengladbach/Rheydt Mit Spendenläufen durch den Bunten Garten und den Beller-Mühle-Park sammelten die Montessori-Grundschüler die stolze Summe. Was sie sich haben einfallen lassen, um möglichst viele Spenden zu bekommen.

Die Nachricht über den Krieg in der Ukraine Ende Februar machte Ida traurig. Die Bilder von den Menschen, die vielen Kinder und Mütter, die auf der Flucht waren: Ida, Viertklässlerin in der Montessori-Grundschule, wollte gerne helfen. Als Schulsprecherin sprach sie ihre Klassenlehrerin an, wie man der Ukraine helfen könnte. Gemeinsam mit der stellvertretenden Schulsprecherin Hadja und einigen Lehrerinnen plante sie einen Spendenlauf.

Fortan fragten alle Schüler bei ihren Nachbarn, Familien und Freunden, ob sie mit einer Spende den Lauf unterstützen wollten. Am großen Spendenlauftag trafen sich alle Schülerinnen und Schüler morgens um 8 Uhr in der Schule. Von dort aus liefen sie gemeinsam zum Bunten Garten. Auch vom Teilstandort in Rheydt machte sich eine Gruppe auf zum Beller-Mühle-Park. In den Parks war jeweils eine Strecke vorgegeben, die die Mädchen und Jungen so oft laufen durften, wie sie wollten oder schafften. Nach jeder Runde, die geschafft wurde, gab es einen Stempel. Manche Kinder sind gejoggt, um möglichst viel Geld einzusammeln, manche sind aber auch einfach gegangen. Wer nicht mehr konnte, ruhte sich auf den Spielplätzen in den beiden Grünanlagen aus. Für Spaziergänger, die durch den Bunten Garten liefen und die Schüler laufen sahen, gab es auch eine Spendendose, in der bereits 21 Euro zusammenkamen.