Mit Open-Air-Rave : Dr. Motte holt Geburtstagsparty zum 60. nach

Berlin Der Gründer der Loveparade hat mit rund zwei Jahren Verspätung seinen 60. Geburtstag nachgeholt. Die Techno-Legende feierte gebürtig mit einem Rave in Berlin – und legte natürlich auch selbst auf.

Mit rund zwei Jahren Verspätung hat Techno-Legende Dr. Motte seinen 60. Geburtstag mit einem Open-Air-Rave nachgefeiert. Bereits zum Auftakt in den Mittagsstunden kamen am Samstag die ersten Fans in die Berliner Gärten der Welt, schnell wurden es immer mehr. Der Gründer der Loveparade nahm sich Zeit für seine Gäste, gab viele Autogramme und posierte bereitwillig für Selfies mit dem Handy – und er war am DJ-Pult aktiv.