Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Spaziergänger finden Frauenleiche im Volksgarten

Update Mönchengladbach Die Polizei war am Dienstagmorgen im Einsatz in einem Waldstück in Mönchengladbach. Dort ist eine tote Person gefunden worden. Was bisher dazu bekannt ist.

Im Volksgarten ist am Dienstagmorgen, 7. Juni 2022, eine Leiche entdeckt worden. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen und Beamten, darunter Experten der Kriminaltechnik, im Einsatz. Eine Polizeisprecherin teilte am Morgen auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass in dem Gebiet nördlich der Peter-Krall-Straße eine tote Person gefunden wurde. Zu dem Zeitpunkt waren die näheren Hintergründe unklar.

Am Nachmittag gab die Polizei dann weitere Details bekannt: Laut einer Meldung ist der Leichnam einer noch unbekannten Frau am Dienstag gegen 8.40 Uhr von Spaziergängern gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell die Identität der Verstorbenen. Dabei wird laut Polizeibericht „auch ein Abgleich mit aktuellen Vermisstenfällen vorgenommen“. Die Todesursache ist den Angaben zufolge noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Der Fundort liegt keine 50 Meter nördlich der Peter-Krall-Straße, ist aber etwas abgelegen von den Wegen, die durch das Waldstück führen. Wie lange die tote Frau dort schon lag, ist nicht bekannt. Der Bereich wurde am Dienstagmorgen von der Polizei weiträumig abgesperrt. Während die Kriminaltechniker den Fundort und die Leiche untersuchten, war rot-weißes Flatterband zwischen den Bäumen gespannt worden.