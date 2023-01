„Leuttürme“ in Mönchengladbach Das sind die Anlaufstellen bei Notlagen

Und: Der nächste Winter kommt bestimmt. Energiemanager halten einen „Brownout“, also eine stundenweise Stromversorgungsunterbrechung, im kommenden Winter für möglich. Sollte es in Mönchengladbach zu einem lang anhaltenden und großflächigen Stromausfall kommen, der mindestens 72 Stunden anhält, will die Stadt gerüstet sein: 20 Leuchttürme an den Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr und weitere sieben mobile Leuchttürme sollen Anlaufstellen für die Bevölkerung sein. Da davon auszugehen ist, dass bei einer derart kritischen Lage das Telefon- und Mobilfunknetz innerhalb kürzester Zeit zusammenbricht und Handys nach etwa zwei bis vier Stunden ausfallen, können von diesen durch Einsatzkräfte besetzten Leuchttürmen aus rund um die Uhr Notrufe für medizinische Notfälle oder im Brandfall abgesetzt werden. Eine ständige Verbindung zur Leitstelle der Feuerwehr soll sichergestellt werden.