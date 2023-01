1. FC Viersen liegt in der Landesliga auf Platz zwei Deshalb ist die Kuc-Elf erneut Teil der Spitzengruppe

Trainingsstart war am Dienstag. In der Vorbereitung stehen folgende Testspiele für den 1. FC Viersen an: 22.01. Sportfreunde Neuwerk (H), 28.01. SV Helpenstein (A), 05.02. SV Scherpenberg (H), 12.02. DJK Fortuna Dilkrath (H) und 18.02. VfL Jüchen-Garzweiler (A). Zudem nimmt die Mannschaft auch noch an der Hallenstadtmeisterschaft in Viersen am 15.01. teil. Sollte das Team dort einen der ersten beiden Plätze erreichen, würde ein Teil der Mannschaft auch beim Hallenmasters in Dülken teilnehmen.