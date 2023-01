Projekt der Städtischen Kliniken Mönchengladbach Wie Künstliche Intelligenz in Notaufnahmen helfen soll

Wenn ein Patient in die Notaufnahme eingeliefert wird, dann muss es schnell gehen. Innerhalb von zehn Minuten muss die Einschätzung vorgenommen werden, wie dringlich die Behandlung des Patienten ist. Dafür gibt es das sogenannte „Manchester Triage System“ (MTS). Allerdings kann die Ersteinschätzung auch zur Belastung werden – gerade, wenn die Auslastung in der Notaufnahme schon sehr hoch ist. Und das ist aktuell öfter der Fall. Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach haben jetzt ein Projekt initiiert, bei dem mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) die Priorisierung von Patienten in der Notaufnahme vereinfacht werden soll.